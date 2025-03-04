Имущество подсанкционного бизнесмена Жеваго передали в АРМА

Имущество беглого олигарха передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

О ходе расследования

Отмечается, что имущество было арестовано в рамках расследования ДБР по подозрению олигарха и его подельников в растрате 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит".

Таким образом, речь идет об имуществе олигарха Константина Жеваго.

28 февраля 2025 года Печерский районный суд Киева принял решение удовлетворить ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА корпоративных прав 16 предприятий, принадлежащих к бизнес-империи олигарха. Среди них 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК".

Сегодня, 4 марта 2025 года, определение суда передано в АРМА для исполнения.

Об арестованных активах

Арест был наложен на имущество подозреваемого олигарха и связанных с ним юридических лиц, в частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.

Кроме того, под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом, среди которых:

14 имущественных комплексов;

21 часть имущественных комплексов;

30 нежилых помещений;

10 квартир и яхта.

Отмечается, что еще в октябре 2020 года активы, стоимость которых превышает 300 млн грн, были переданы в АРМА.

В это имущество входят корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости, среди которых оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога. Общая площадь этих объектов составляет более 22 тыс. кв. м.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн долл. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.

В январе 2023 Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.