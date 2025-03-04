Майно підсанкційного бізнесмена Жеваго передали до АРМА

Майно олігарха-втікача передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про хід розслідування

Зазначається, що майно було арештоване в рамках розслідування ДБР щодо підозри олігарха та його спільників у розтраті 113 млн дол. з банку "Фінанси та Кредит".

Таким чином, йдеться про майно олігарха Костянтина Жеваго.

28 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, що належать до бізнес-імперії олігарха. Серед них 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Сьогодні, 4 березня 2025 року, ухвала суду передана до АРМА для виконання.

Про арештовані активи

Арешт було накладено на майно підозрюваного олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об’єктів нерухомості.

Крім того, під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом, серед яких:

14 майнових комплексів;

21 частина майнових комплексів;

30 нежитлових приміщень;

10 квартир та яхта.

Зазначається, ще у жовтні 2020 року активи, вартість яких перевищує 300 млн грн, були передані до АРМА.

До цього майна входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу. Загальна площа цих об’єктів складає понад 22 тис. кв. м.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента УкраїниПетра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.