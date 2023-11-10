Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Верховний суд Франції в Парижі остаточно відмовив Україні в задоволенні запиту на екстрадицію бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго, повідомила його пресслужба.

Зазначається, що рішення було ухвалено після детального аналізу усіх поданих матеріалів, врахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту.

"У рішенні чітко сказано, що держава Україна не може забезпечити справедливий судовий процес щодо Костянтина Жеваго. Тому справу проти нього припиняють. Крім того, з пана Жеваго зняті всі обмеження, які існували", - йдеться в повідомленні.

Сам Жеваго заявляє, що справа проти нього сфабрикована, не має жодного юридичного підґрунтя, має ознаки політичного переслідування та тиску. За словами бізнесмена, він все ж хоче довести її або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, попри те, що Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора, за його оцінкою, не проявляють у цьому зацікавленості.

Захист Жеваго вважає, що під час розслідування мала місце ціла низка порушень, зокрема йдеться про притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи, невизнання та недопуcк захисників у кримінальному провадженні, здійснення безпідставного розшуку, недопуск екснардепа до дачі показів та ненадання матеріалів досудового розслідування.

В чому підозрюють Жеваго

Екснардепа, нагадаємо, підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Йдеться про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів цієї фінустанови, що нині знаходиться в стані ліквідації. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця французький суд ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 мільйон євро.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму 46 мыльярдів гривень. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.

У серпні Національне антикорупційне бюро повідомило екснардепу про підозру в іншій справі - про надання хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву за рішення на його користь у господарській справі, що стосувалася підконтрольного Жеваго через Ferrexpo Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Самого Князєва було затримано за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня, а наступного дня звільнили. Пособником у вчиненні злочину виявився адвокат Олег Горецький, щодо якого вже винесено вирок, оскільки той пішов на угоду зі слідством: він отримав умовний термін ув'язнення.