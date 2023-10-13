ВАКС дав умовний строк адвокату-пособнику в передачі хабаря голові Верховного суду Князєву

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 12 жовтня затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з тодішнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим було викрито на одержанні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Як повідомляють у САП, відповідно до угоди суд визнав адвоката винним у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди (частина 5 статті 27, частина 4 статті 369 Кримінального кодексу), а також у шахрайстві (частина 4 статті 190 КК).

За вироком суду Горецькому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас на підставі статті 75 КК суд звільнив його від відбування призначеного покарання із іспитовим строком три роки.

За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 мільйон гривень на спеціальний рахунок у фонд United 24 на спільний проєкт Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації "Армія дронів".

В свою чергу, вилучені в ході розслідування кошти у сумі близько 29 мільйонів гривень також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тисяч доларів.

Справа Князєва та "танення" суми потенційної застави

Крім того, повідомляється, що 11 жовтня слідчий суддя ВАКС продовжив ще на два місяці (до 9 грудня) дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для самого Князєва. Разом з тим, суд в черговий раз зменшив підозрюваному розмір застави з 45 мільйонів гривень до 35 мільйонів.

Зазначимо при цьому, що 26 вересня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави як альтернативи триманню під вартою для Князєва до 45 мільйонів гривень. 31 серпня, ВАКС зменшив розмір застави до 55 мільйонів гривень. До цього розмір застави становив 75 мільйонів гривень, а початково він становив взагалі 107 мільйонів.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня. Пособником у вчиненні злочину виявився адвокат Горецький.

3 жовтня НАБУ завершило розслідування справи состовно Князєва: йому інкримінують частину 4 статті 368 КК. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.

Князєв знімав квартиру за 1 тисячу гривень

Окрім цього, 13 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що його голова Олександр Новіков склав на Князєва протокол за частиною 1 статті 172-5 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

У НАЗК нагадують, що суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб (втім, на момент вчинення правопорушення Князєвим обмеження складало один такий мінімум, а саме становило 2684 гривні). Подарунком, у тому числі, вважається майно, що передається у платне користування за ціною нижче мінімальної ринкової.

Встановлено, що порушуючи вказану заборону, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва (Липки) площею 133 квадратних метри за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тисячу гривень. НАЗК відправило Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Вищу раду правосуддя. Після отримання коментарів від вже колишнього посадовця протокол буде направлено до суду для розгляду.