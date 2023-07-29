ВАКС відпустив під заставу голову Судової адміністрації Сальнікова, підозрюваного в передачі хабаря: деталі справи

Вищий антикорупційний суд 28 липня суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову, підозрюваному в підбуренні до надання хабаря суддям Верховного суда та шахрайстві, запобіжний захід у вигляді застави в 805,2 тисячі гривень.

Як передає "Судовий репортер". прокурор сам попросив випустити підозрюваного під заставу, але в сумі трохи більше 1 мільйона гривень. Як стало відомо на суді, за останні три роки посадовець мав 3,5 мільйона гривень лише офіційного заробітку (хоча припускається, що він може мати й приховані активи).

Натомість адвокати наголошували, що у 2020-2022 роках у Сальнікова були тяжкі особисті обставини, які вплинули на його майновий стан: ідеться про лікування і допомогу близьким. Захист Санікова просив, щоб його відпустили без застави - лише під особисте зобовʼязання.

Сам голова ДСА на засіданні лише пообіцяв нікуди не тікати, зайняти активну позицію у процесі та надавати докази, аби довести необґрунтованість підозри. При цьому одержання грошей він та його адвокати не заперечували, але обіцяли саме збирати докази невинуватості.

Деталі справи проти Сальнікова

Зазначається, що заявником у справі проти посадовця виступив військовий однієї з бригад територіальної оборони на ім'я Олексій Гончар, який був знайомий з Сальніковим з 2015 року, періодично бачився й спілкувалися з ним. Восени 2021 року юристи ТОВ "Форватер плюс", дізнавшись про товариські стосунки Гончара з Сальніковим, попросили першого дізнатися у голови ДСА про перспективи своєї справи.

24 лютого 2021 року Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Форватер плюс" до Державної служби геології та надр про надання цій компанії без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску в акваторії Канівського водосховища в Обухівському районі Київської області.

5 серпня того ж року Сьомий Апеляційний адмінсуд за скаргою Держгеонадр рішення першої інстанції скасував і в позові "Форватер плюс" відмовив. Компанія подала касацію, і вже у вересні провадження у справі відкрив Верховний суд. Юристи "Форватер плюс" хотіли, щоб справу повернули на новий розгляд.

Повідомляється, що в листопаді Гончар почав цікавитися у голови ДСА, чи йому щось відомо про цю справу, і той пообіцяв зʼясувати питання, але конкретних відповідей довго не давав. Лише 27 лютого 2023 року під час зустрічі в ресторані він повідомив, що є можливість скасування рішення Верховним судом, але за це треба заплатити 5 тисяч доларів.

Водночас у розмові прозвучала сума 10 тисяч доларів, і Гончар не до кінця зрозумів, скільки треба дати. 1 березня Гончар звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро, і йому під протоколи видали 10 тисяч доларів.

5 березня він передав Сальнікову гроші нібито для суддів Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду. Зустріч знову відбулася в ресторані, де Сальніков сидів за столиком із дівчиною з волоссям темного кольору. Гончар в її присутності віддав Сальнікову 5 тисяч доларів, але той дав зрозуміти необхідність оплати його посередництва, після чого заявник відрахував йому під столом ще 2,5 тисячі доларів.

Встановлено, що 8 березня підозоюваний запросив Гончара на зустріч і повідомив, що вже передав гроші керівнику апарату суду і поспілкувався про справу з тодішнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, нібито повідомивши останньому, що передав гроші для суддів та попросивши, щоб він підстрахував.

Згодом з Гончаром зустрівся заступник голови ДСА Максим Пампура, повідомивши про пошук судді та пообіцявши судове рішення у справі. За кілька днів Пампура повідомив, що був у Князєва, той знаходиться у курсі справи і перетелефонує. Зазначається, що Князєв зрештою запросив на зустріч Пампуру та голову Касаційного адмінсуду Михайла Смоковича, де останній начебто пообіцяв протягом місяця відправити справу до суду нижчої інстанції.

Однак після викриття на хабарі самого Князєва в середині травня розвиток подій суттєво уповільнився. 25 червня Сальніков повідомив Гончару, що тепер судді Верховного суду обережні з рішеннями за домовленістю.

Також підозрюваний заявив, що хоче поспілкуватися зі Смоковичем, але оскільки до нього стало складно потрапити, нібито буде домовлятися про зустріч через його помічника, з яким поділиться хабарем. Слідчі ж у подальшому зробили висновок, що Сальніков насправді обманював Гончара і не планував нікому передавати гроші, а хотів ними заволодіти.

Зазначається, що сам Гончар і Пампура у справі виступають свідками. Також планується допитати Смоковича і суддів Касаційного адмінсуду. Рішення ж у справі "Форватер плюс" той так і не прийняв досі.