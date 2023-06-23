Перевірки на поліграфі та 15 років тюрми: Зеленський розповів про антикорупційні ініціативи щодо суддів

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 23 червня розглянула пропозиції щодо посилення протидії корупції в суддівському корпусі, розповів за результатами заходу президент Володимир Зеленський.

"Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики стосовно вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за порушення. За корупційні порушення", - вказав він.

Глава держави нагадав про звернення до РНБО з боку Верховної Ради, яка просила розглянути це питання, що й було зроблено. Зокрема, на засіданні доповіли голова парламенту Руслан Стефанчук та голова парламентського комітету з питань правової політики пан Денис Маслов ("Слуга народу").

"Отже, пропозиції. Посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. І щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, перевірки доброчесності суддів мають проводитися не лише перед призначенням на посаду, при цьому їх треба проводити із застосуванням поліграфа.

"Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні", - вказав президент.

Глава держави також назвав дуже важливим посилення ролі суду присяжних, розширення випадків його застосування в Україні, оскільки це "не лише про народовладдя, це про те, щоб справедливості стало більше". Окремо ж на засіданні РНБО було обговорено питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах.

"Це фундаментальне завдання. Сильна економіка – це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є", - додав Зеленський.

Нагадаємо також, що на засіданні РНБО у п'ятницю, зокрема, було ухвалено рішення про перевірку стану всіх мостів в Україні, а також розглянуто питання готовності до використання укриттів.

Нагадаємо, що зазначене звернення до РНБО Рада прийняла ще 29 травня. Приводом для нього стало викриття Національним антикорупційним бюро 15 червня масштабної корупційної схеми у Верховному суді та затримання голови суду Всеволода Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Наступного дня судді Верховного суду одноголосно проголосували за дострокове припинення повноважень Князєва, а 18 травня його заарештували з можливістю вийти під заставу в 107 мільйонів гривень (згодом його зменшили до 75 мільйонів). 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.