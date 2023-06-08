Зеленський звільнив очільника Гостомеля після обшуків БЕБ у корупційній справі

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борисюка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Київської області, призначивши замість нього Сергія Смаля. Про це йдеться в розпорядженнях глави держави від №100 та №101 від 8 червня.

Нагадаємо при цьому, що саме напередодні Бюро економічної безпеки повідомило про викриття схеми привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської СВА, в будівлі якої пройшли обшуки. За даними слідства, чиновники уклали низку договорів на усунення аварійності житлового фонду внаслідок бойових дій.

Натомість виявилось, що договори укладались з підконтрольними суб’єктами господарської діяльності та за завищеними цінами, а самі роботи або були виконані не в повному обсязі, або виконувалися комунальниками, а не підрядниками, з якими про це було домовлено.

Привласнені ж таким чином кошти чиновники перераховували на рахунки фіктивних підприємств у Вінниці, а пізніше переводили у готівку. За попередніми підрахунками, сума збитків державі склала понад 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Гостомельська селищна ВА була першою створеною в Україні військовою адміністрацією на місцевому рівні: причиною стало вбивство в період захоплення селища російськими окупаційними військами в березні 2022 року селищного голови Юрія Прилипка.

Начальником адміністрації президент Володимир Зеленський спершу призначив Тараса Думенка, якого вже у липні звільнив після протестів місцевих жителів. Новим начальником тоді було призначено Сергія Борисюка.

Таким чином, наразі це єдина така військова адміністрація, керівника якої Зеленський звільняв вже двічі. Сама селищна адміністрація вищезазначені події поки офіційно не коментувала.