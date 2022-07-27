Зеленський звільнив очільника Гостомеля і призначив нового

Президент Володимир Зеленський звільнив Тараса Думенка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Київської області.

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Про це йдеться в розпорядженні глави держави №137 від 27 липня. Натомість наступним розпорядженням №138 він призначив керувати селищем Сергія Борисюка.

Нагадаємо, що Гостомельська громада була першою та досі є єдиною в Київській області, де згідно закону про правовий режим воєнного стану було створено військову адміністрацію.

Відповідний указ Зеленський підписав 21 березня, тоді ж призначивши начальником цієї адміністрації Думенка. Причиною для цього стало вбивство селищного голови Юрія Прилипка під час окупації території громади російськими військами, що сталося 7 березня.

Причому перед цим президент вирішив запровадити почесне звання "Місто-герой України" та надати його, зокрема, Гостомелю, який формально містом не є.

Зазначимо при цьому, що, за повідомленнями ЗМІ, 8 травня мешканці Гостомеля провели мітинг, висловивши невдоволення діяльністю військової адміністрації та особисто Думенка, якому закидали нехлюйство і небажання очищати селище від сміття та наслідків російської окупації, а також нібито безпідставне знищення 600 дерев у місцевому парку.

Вони також направили колективну скаргу до органів влади, зокрема й до Зеленського, але запропонували призначити замість Думенка колишнього депутата Верховної Ради Віталія Купрія, що декілька років живе в Гостомелі.

Звільнення Думенка стало другим звільненням начальника військової адміністрації: першим звільненим 4 липня став Сергій Гошко, що очолював створену 30 березня Світлодарську міську ВА на Донеччині. Це місто було добровільно залишене українськими військовими в кінці травня й окупована після цього ворожими військами. Натомість Гошко у день звільнення був переведений на посаду начальника Соледарської МВА.