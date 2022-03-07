Окупанти застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка

Росіяни застрелили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка та волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю за те, що роздавали людям хліб та ліки.

Про це повідомляє Гостомельська селищна рада.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи тих, хто в горі, і заспокоюючи зневірених. За це його разом із побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Прилипко загинув як герой, захищаючи членів громади.

В Ірпені, Бучі, Гостомелі немає світла, газу, води та зв'язку. Ці міста під Києвом вже багато днів перебувають під постійним обстрілом російських військ.