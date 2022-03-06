Каждые сутки — борьба за выживание: в Буче российские войска обстреливают дома, убивают мирных жителей

Российские оккупанты в воскресенье продолжают обстрелы жилых кварталов Бучи (Киевская обл.) и блокируют доставку гуманитарной помощи для жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждый день борьба за выживание. Город несколько суток без света, тепла, связи, интернета… Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: город в осаде врага", — говорится в сообщении.

Горсовет ежедневно получает почти тысячу сообщений от жителей Бучи и населенных пунктов громады о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций.

"Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находятся в подвалах", — подчеркивают в горсовете.

Там подчеркивают, что громаде нужна поддержка, чтобы "выстоять и выжить".

"Помогите спасти жителей громады", — говорится в сообщении горсовета.

Отметим, вчера из города Буча и Гостомеля Киевской области, где который день продолжаются обстрелы, не смогли эвакуировать мирное население.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.