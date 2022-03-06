У Бучі російські війська обстрілюють будинки, вбивають мирних жителів

Російські окупанти у неділю продовжують обстріл житлових кварталів Бучі (Київська обл.) та блокують доставку гуманітарної допомоги для мешканців міста.

Про це повідомляє прес-служба Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: щоразу - боротьба за виживання. Місто кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей, грабувати магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: місто в облозі ворога", — йдеться у повідомленні.

Міськрада щодня отримує майже тисячу повідомлень від мешканців Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновлення комунікацій.

"Мешканці просять допомогти хворим тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах", — наголошують у міськраді.

Там наголошують, що громаді потрібна підтримка, щоб "вистояти та вижити".

"Допоможіть врятувати мешканців громади", — йдеться у повідомленні міськради.

Зазначимо, вчора з міста Буча та Гостомелю Київської області, де який день тривають обстріли, не змогли евакуювати мирне населення.

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