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Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко
Россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства.
Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.
"Председатель Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая тех, кто в горе, и успокаивая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Прилипко погиб как герой, защищая членов громады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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