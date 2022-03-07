Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко

Россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая тех, кто в горе, и успокаивая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прилипко погиб как герой, защищая членов громады.

В Ирпене, Буче, Гостомеле нет света, газа, воды и связи. Эти города под Киевом уже много дней находятся под постоянными обстрелами российских войск.