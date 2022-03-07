Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко

Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко
Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко

Россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая тех, кто в горе, и успокаивая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прилипко погиб как герой, защищая членов громады.

В Ирпене, Буче, Гостомеле нет света, газа, воды и связи. Эти города под Киевом уже много дней находятся под постоянными обстрелами российских войск.

Автор:
Светлана Манько