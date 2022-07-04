Зеленський створив ще 14 військових адміністрацій на Донеччині

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити 14 військових адміністрацій у прифронтових громадах Донецької області. Про це йдеться в указі №469 від 4 липня.

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Зокрема, це Сіверська, Званівська, Соледарська, Бахмутська та Часовоярська громади Бахмутского району, Святогірська, Лиманська, Краматорська, Миколаївська та Черкаська - Краматорського району, Великоновосілківська та Комарська - Волноваського району, Курахівська та Шахівська - Покровського району.

Розпорядженнями №№114-127 голова держави також призначив начальників відповідних військових адміністрацій. Зокрема, призначено:

Олексія Реву - начальником Бахмутської міської ВА,

Олександра Білицького - начальником Званівської сільської ВА,

Олексія Воробйова - начальником Сіверської міської ВА,

Сергія Гошка - начальником Соледарської міської ВА,

Сергія Чауса - начальником Часовоярської міської ВА,

Сергія Ященка - начальником Великоновосілківської селищної ВА,

Олександра Куропятника - начальником Комарської сільської ВА,

Олександра Гончаренка - начальником Краматорської міської ВА,

Олександра Журавльова - начальником Лиманської міської ВА,

Юрія Підлісного начальником Миколаївської міської ВА,

Володимира Рибалкіна - начальником Святогірської міської ВА,

Олексія Кривоконя - начальником Черкаської селищної ВА,

Романа Падуна - начальником Курахівської міської ВА,

Сергія Сажка - начальником Шахівської сільської ВА.

Перед цим президент розпорядженням №113 звільнив Гошка з посади начальника Світлодарської міської військової адміністрації. Нагадаємо, що сам Світлодарськ та навколишні селища Миронівський та Луганське українські військові залишили без бою ще наприкінці травня.

Сама МВА там була створена Зеленським ще 30 березня, разом із ще сімома іншими військовими адміністраціями в Донецькій області. Наразі це єдина громада з цих восьми, центр якої з того часу опинився в окупації ворожих військ.

Таким чином, віднині, окрім дюжини громад на північному заході Донецької області від Олександрівки до Селидового вся територія регіону, що лишається під контролем України, має суто військове управління.

Нагадаємо, що у сусідній Луганській області, що на даному етапі вже майже остаточно перейшла під контроль російських окупаційних військ, Зеленський встиг створити лише три військові адміністрації на місцевому рівні, зокрема в Лисичанській громаді вона була створена лише 11 червня - за три тижні до відходу українських військових з міста.

Головам же інших двох окупованих громад - Кремінської та Рубіжанської - Верховна Рада 1 липня надала номінальні повноваження керувати ними одноосібно.