Російські війська окупували Світлодарськ та Миронівський

Вранці 24 травня російські окупаційні сили зайняли місто Світлодарськ Донецької області, повідомляє "Вільне радіо" з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Гошка.

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За його словами, на адміністративній будівлі у Світлодарську було вивішено російський прапор, а вулицями ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих жителів.

Як зазначає ЗМІ, у місцевих групах у соцмережах люди почали писати, що окупанти увійшли до міста вранці 24 травня між 8 до 9 годинами.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по п'ять осіб", – заявив Гошко.

При цьому днем раніше він повідомив, що російські окупанти зайняли сусіднє і відносно велике селище Миронівський - другий за величиною населений пункт Світлодарської громади.

У соцмережах також поширилося фото групи загарбників біля будівлі поліцейської станції у Миронівському, достовірність якого підтвердив Гошко. На той момент, за його словами, противник готувався до штурму і Світлодарська, до якого "залишилися години".