Российские войска оккупировали Светлодарск и Мироновский

Утром 24 мая российские оккупационные силы заняли город Светлодарск Донецкой области, сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на начальника городской военной администрации Сергея Гошко.

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По его словам, на административном здании в Светлодарске был вывешен российский флаг, а по улицам ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

Как отмечает СМИ, в местных группах в соцсетях люди начали писать, что оккупанты вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 часами.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по пять человек", – заявил при этом Гошко.

При этом днем ранее он сообщил, что российские оккупанты заняли соседний и относительно крупный поселок Мироновский - второй по величине населенный пункт Светлодарской общины.

В соцсетях также распространилось фото группы захватчиков у здания полицейской станции в Мироновском, достоверность которого подтвердил и Гошко. На тот момент, по его словам, противник готовился к штурму и Светлодарска, до которого "остались часы".