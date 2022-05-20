"Уцелевших домов нет": Руководитель Луганщины подытожил битву за Рубежное, разделившее судьбу Мариуполя

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что Рубежное в результате боевых действий с российскими захватчиками было полностью разрушено и подлежит восстановлению "почти с нуля".

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"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища", - написал он на своих страницах в соцсетях.

По его словам, сегодня рубежане разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; а также те, кто до сих пор находятся "в заложниках у кадыровцев" и живут в подвалах города.

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки - это теперь НАШЕ Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина. Рубежане, будьте уверены - отстроимся!" – заверил он.

Отметим, что на начало 2021 года в Рубежном проживало чуть более 56 тысяч жителей, это был третий по величине город в контролируемой Украиной части Луганской области, образовывавший единую агломерацию с соседними Северодонецком и Лисичанском, за которые по-прежнему продолжаются бои.

Кроме них, в последние недели масштабные разрушения из-за постоянных обстрелов получили и оккупированная недавно Попасная, а также меньшие города и поселки региона, которые контролировались Украиной по состоянию на момент полномасштабного российского вторжения. В частности, российскими авиаударами был полностью уничтожен поселок Новотошковское, оккупированный в конце апреля.