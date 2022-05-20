В Луганской области россияне разрушили более 60 домов, горят целые улицы, — Гайдай

Российские войска продолжают пытаться наступать в Луганской области, обстреливая при этом дома мирных жителей. В регионе оккупанты разрушили более 60 домов. Местами горят целые улицы, сообщает глава Луганской военной администрации Серегй Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В поселке Нирковое россияне уничтожили пять жилищных хозяйств, которые расположены один за другим, в Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном.

"Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", — отмечает Гайдай.

Россияне сконцентрировались на атаке Лисичанска и Северодонецка, 19 мая враг понес болшие потери в личном составе и отступил.

"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные, по меньшей мере, пять многоэтажек", — рассказал глава ОВА.

В результате обстрелов в Лисичанске повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.

Кроме того, в результате атак со стороны российской армии, в Северодонецке погибло 12 человек, в Горской громаде — еще один.

При этом 19 мая, несмотря на обстрелы оккупантов из Северодонецка удалось эвакуировать 37 человек. Эвакуация была сверхсложной, поскольку россияне сильно обстреливают город. На данный момент все эвакуированы, в том числе и 5 детей, уже в безопасности.