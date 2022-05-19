12 убитых и более 40 раненых: россияне снова обстреляли Северодонецк

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты 19 мая с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам. Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

"Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - проинформировал Гайдай.

Напомним, в четверг, 19 мая, несмотря на обстрелы оккупантов из Северодонецка удалось эвакуировать 37 человек. Эвакуация была сверхсложной, поскольку россияне сильно обстреливают город. На данный момент все эвакуированы, в том числе и 5 детей, уже в безопасности.