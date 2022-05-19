12 вбитих та понад 40 поранених: росіяни знову обстріляли Сєвєродонецьк

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти 19 травня від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр. Є загиблі та поранені.

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Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

"Зараз маємо 12 вбитих та понад 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - поінформував Гайдай.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, попри обстріл окупантів із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей. Евакуація була надскладною, оскільки росіяни сильно обстрілюють місто. Наразі всі евакуйовані, у тому числі й 5 дітей, уже в безпеці.