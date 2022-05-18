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Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція через бойові дії
Луганська область повністю залишилася без електроенергії через знеструмлення останньої великої підстанції.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.
"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", - наголосив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
За його словами, руйнування дуже серйозні, ремонт неможливий до припинення бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, станом на 15 травня, під контролем України залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного і Гірська громада.
Також 17 травня у Генштабі повідомили, що російські військові вели активний наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, але в ході боїв за селище Сиротине ворог зазнав великих втрат і відступив.