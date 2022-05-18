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Суспільство
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Луганщина залишилась без світла: знеструмлена остання велика підстанція через бойові дії

знеструмлено, немає електроенергії, Луганська область, підстанція
Фото: Луганщина залишилась без світла

Луганська область повністю залишилася без електроенергії через знеструмлення останньої великої підстанції.  

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА. 

"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", - наголосив очільник Луганщини Сергій Гайдай.  

За його словами, руйнування дуже серйозні, ремонт неможливий до припинення бойових дій. 

Нагадаємо, станом на 15 травня, під контролем України залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного і Гірська громада.  

Також 17 травня у Генштабі повідомили, що російські військові вели активний наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, але в ході боїв за селище Сиротине ворог зазнав великих втрат і відступив. 

Автор:
Анастасія Дєдковська