Окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку: дев'ятеро цивільних отримали поранення (ВІДЕО)

Армія Російської Федерації за минулу добу, 14 травня, здійснила 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Зокрема, під обстріл потрапили житлові будинки, хімзавод, технікум та лікарня.

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Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Рашисти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних. За минулу добу орки здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також Сергій Гайдай зазначив, що лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста.

"Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - додав він.

Нагадаємо, 12 травня на Луганщині обстріли посилилися по всій лінії фронту. Наразі в області немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені. Під контролем України зараз Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горське з околицями, частина Рубіжного.

Також 14 травня з Сєвєродонецька вдалося евакуювати ще 17 осіб. В обласному центрі досі залишаються близько 10 тисяч мешканців, ще п‘ять тисяч в селах громади. Водночас охочих виїжджати не так багато.