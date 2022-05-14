З Сєвєродонецька вдалося евакуювати ще 17 осіб: у місті залишаються близько 10 тисяч мешканців

У Луганській області з міста Сєвєродонецьк 14 травня було евакуйовано 17 людей, з них три дитини.

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Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"З Сєвєродонецька евакуйовано 17 людей, з них три дитини. В обласному центрі досі залишаються близько 10 тисяч мешканців, ще п‘ять тисяч в селах громади. Водночас охочих виїжджати не так багато", - поінформував голова ОВА.

Також він додав, що у місті відсутні всі комунікації, росіяни продовжують хаотичні обстріли. Зокрема, минулої доби палали одразу сім багатоповерхівок.

Нагадаємо, станом на 12 травня, на Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Захоплені населені пункти повністю знищені. Відбуваються сильні бої в Білогорівці, Камишевасі і на підступах до Сєвєродонецька.

Голова ОВА наголосив, що більшість об'єктів критичної інфраструктури в Луганській області доведеться відбудовувати з нуля, в галузі електропостачання та централізованого водопостачання. Зокрема, в Сєвєродонецьку 30% будинків міста вже непридатні для проживання через ворожі обстріли.