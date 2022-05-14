Из Северодонецка удалось эвакуировать еще 17 человек: в городе остаются около 10 тысяч жителей

В Луганской области из города Северодонецк 14 мая были эвакуированы 17 человек, из них трое детей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Из Северодонецка эвакуированы 17 человек, из них трое детей. В областном центре до сих пор остаются около 10 тысяч жителей, еще пять тысяч в селах общины. В то же время желающих выезжать не так много", - проинформировал председатель ОВА.

Также он добавил, что в городе отсутствуют все коммуникации, россияне продолжают хаотические обстрелы. В частности, за прошедшие сутки горели сразу семь многоэтажек.

Напомним, по состоянию на 12 мая, в Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены. Идут сильные бои в Белогоровке, Камышевасе и на подступах к Северодонецку.

Глава ОВА отметил, что большинство объектов критической инфраструктуры в Луганской области придется восстанавливать с нуля, в области электроснабжения и централизованного водоснабжения. В частности, в Северодонецке 30% домов города уже непригодны для проживания из-за вражеских обстрелов.