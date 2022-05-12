Оккупанты разрушили большую часть объектов критической инфраструктуры на Луганщине

Большую часть объектов критической инфраструктуры в Луганской области придется отстраивать с нуля, в области электроснабжения и централизованного водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось – россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля", — написал он.

Гайдай добавил, что какие-то линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. По состоянию на 12 мая электроснабжение отсутствует повсюду в области, работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения.

Напомним, украинские военные 11 мая отбили 9 атак врага в Луганской области и уничтожили 4 вражеских беспилотника типа “Орлан-10”.

Российские войска на Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, основной их задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.