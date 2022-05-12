ВСУ отбили 9 атак врага на Луганщине и уничтожили 4 вражеских беспилотника

Украинские военные 11 мая отбили 9 атак врага в Луганской области и уничтожили 4 вражеских беспилотника типа “Орлан-10”. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Основной из текущих задач россиян остается установление полного контроля над Рубежным. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории России в направлении Кременной перекинул технику понтонно-мостового парка. В то же время на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника", -написал Гайдай.

Также по его словам, 11 мая подразделения ПВО сбили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, российские войска на Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, основной их задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.