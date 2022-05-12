Войска РФ на Донбассе подбираются к Северодонецку и штурмуют села к северу от Авдеевки - Генштаб

Российские войска на Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, основной их задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.

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Так, на Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведется наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной перекинул технику понтонно-мостового парка. На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевки и Северодонецка, причем, по данным Генштаба ВСУ, "имеет частичный успех".

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Камышевахи, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить по нему авиационные удары.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника типа "Орлан-10".

На Слобожанском направлении противник проводит перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы. В районах севернее Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения ВСУ с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

На Запорожском направлении враг обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг таке продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. Для выявления конфигураций в положении Сил обороны оккупанты ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, на Николаевском направлении в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.