ООН зафиксировала гибель в ходе войны в Украине уже 3,5 тысячи гражданских лиц

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало 3496 случаев гибели и 3760 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

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Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 10 мая.

Среди погибших - 1268 мужчин, 821 женщина, 76 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1169 взрослых, пол которых пока не удалось установить. В числе раненых - 537 мужчин, 407 женщин, 87 девочек и 94 мальчика. Пол еще 167 детей и 2468 взрослых также пока не установлен.

Более половины всех случаев (1865 погибших и 1928 раненых) приходится на Донецкую и Луганскую области. В частности, на территории, которую в ООН классифицируют как контролируемую украинским правительством, зафиксировано 1750 погибших и 1466 раненых, а на территории, контролируемой "связанными с Россией вооруженными группами", - 115 погибших и 462 раненых.

Остальные 1631 погибший и 1832 раненых приходятся на другие регионы - Киев, а также Черкасскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Ровенскую, Винницкую и Житомирскую области.

В то же время речь идет только о случаях, которые произошли в местах, находившихся под контролем украинских властей на момент, когда гибель или ранение гражданских лиц имело место.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в отчете.

В то же время УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Это относится, например, к таким городам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где "по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц".