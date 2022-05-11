Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области

Российские войска 11 мая накрыли ракетами поселок Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской области Александр Старух.

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"Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены. Чудом удалось избежать большего количества жертв", — рассказал Старух.

Ранее российские военные обстреляли село Гладкое Васильевского района Запорожской области, обвинив в этом Вооруженные силы Украины. При этом в самой Васильевке российские пропагандисты снимают сюжеты, в которых используют вырванные из контекста слова местных, жалующиеся на обстрелы.