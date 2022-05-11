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Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области

Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области

Российские войска 11 мая накрыли ракетами поселок Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской области Александр Старух.

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"Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены. Чудом удалось избежать большего количества жертв", — рассказал Старух.

Фото 2 — Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области
Фото 3 — Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области
Фото 4 — Россияне запустили больше десяти ракет по Запорожской области

Ранее российские военные обстреляли село Гладкое Васильевского района Запорожской области, обвинив в этом Вооруженные силы Украины.  При этом в самой Васильевке российские пропагандисты снимают сюжеты, в которых используют вырванные из контекста слова местных, жалующиеся на обстрелы.  

Автор:
Вита Молодан