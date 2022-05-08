ВСУ пошли в контрнаступление в Запорожской области

Вооруженные силы Украины уверенно держат оборону Запорожской области и уже переходят в контраступление. Об этом сообщают в Запорожской ОВА.

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"О переходе в контрнаступление свидетельствуют статистические данные потерь противника на этом направлении", — объясняют в военной администрации региона.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с генералом США Марком Милли, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.

Кроме того, в Институт изучения войны (ISW) прогнозируют, что в ближайшие дни или недели украинские военные продвинутся в Харьковской области к границе с Россией.