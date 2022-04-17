Не дошли до Харькова: ВСУ уничтожили колонну российских морпехов

На Харьковском направлении бойцы десантно-штурмовых войск разбили колонну российских морских пехотинцев и уничтожили 15 единиц боевой техники.

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Как говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, ВСУ уничтожили пять танков и 10 единиц бронетанковой техники – БМП и БТР.

Кроме этого, были уничтожены подразделения морской пехоты российских оккупационных войск, которые двигались в составе колонны.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области большую колонну российской техники и живой силы.

Напомним, в конце марта Вооруженные силы Украины в Харьковской области перешли в контрнаступление и освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

В то же время, российские оккупанты прдолжают обстреливать Харьков и его окрестности.

Так, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза обстреляли территорию Харьковской области.

Под обстрел попали несколько районов Харькова: Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр Харькова, ХТЗ, а также город Дергачи.

В результате обстрелов погибли три человека и 31, включая четверых детей, были ранены.

За день до этого военные РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основенский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.

А вечером из-за обстрела одного из районов Харькова погиб один человек и двое были ранены.