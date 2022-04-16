Російські окупанти обстріляли два райони у Харкові крилатими ракетами: є загиблі

Війська РФ запустили крилату ракету великої дальності «Калібр» та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення. Розпочато досудове розслідування.

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16 квітня об 11.45 російські окупанти здійснили ракетний удар по двох районах Харкова – Слобідському та Основ'янському. Внаслідок удару загинули двоє мирних жителів і ще 18 отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора Telegram.

"За даними слідства, 16 квітня 2022 року близько 11:45 російські військовослужбовці, використовуючи крилату ракету великої дальності "Калібр", обстріляли Слобідський та Основ'янський райони м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення. зруйновано житлові будинки, автомобілі, ринок та магазини", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим щодо процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, російські військові обстріляли інший житловий район Харкова, внаслідок чого 34 особи поранено, а 7 загинули. Серед них – одна дитина семи місяців.

Зазначимо, з першого дня війни ворог нещадно обстрілює Харків.

Як заявляв міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті знищено вже понад 2000 будинків. Разом з обстрілами з "Градів", ворог використовує заборонені касетні боєприпаси, а також скидає на місто парашутні бомби.