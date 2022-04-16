Российские оккупанты обстреляли два района в Харькове крылатыми ракетами: есть погибшие

Войска РФ запустили крылатую ракету большой дальности «Калибр» и обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Начато досудебное расследование.

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16 апреля в 11.45 российские оккупанты совершили ракетный удар по двум районам Харькова - Слободской и Основянский. В результате удара погибли два мирных жителя и еще 18 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Telegram.

"По данным следствия, 16 апреля 2022 года около 11:45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр", обстреляли Слободской и Основянский районы г. Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины", - говорится в сообщении.

В связи с этим по процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, вчера, 15 апреля, российские военные обстреляли другой жилой район Харькова, в результате чего 34 человека ранены, а 7 погибли. Среди них - один ребенок семи месяцев.

Отметим, с самого первого дня войны враг нещадно обстреливает Харьков.

Как заявлял городской голова Харькова Игорь Терехов, в городе уничтожені уже более 2000 домов. Наряду с обстрелами из "Градов", враг использует запрещенные кассетные боеприпасы, а также сбрасывает на город парашютные бомбы.