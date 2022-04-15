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Российские войска обстреляли жилой район Харькова: есть погибшие и десятки раненых
Во второй половине дня 15 апреля российские войска обстреляли один из жилых районов Харькова, погибли 7 человек, среди них - один ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Вторая армия мира", как оказывается, умеет воевать только с мирным населением", - подчеркнул Синегубов.
Он сообщил, что оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них - 3 детей. Погибли - 7 человек, среди них - один ребенок семи месяцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.
"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах", - отметил Синегубов.
Он заверил, что ни одно военное преступление оккупантов не останется безнаказанным.
Отметим, с самого первого дня войны враг нещадно обстреливает Харьков.
Как заявлял городской голова Харькова Игорь Терехов, в городе уничтожені уже более 2000 домов. Наряду с обстрелами из "Градов", враг использует запрещенные кассетные боеприпасы, а также сбрасывает на город парашютные бомбы.