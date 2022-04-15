Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы под Изюмом: погибли 7 человек — начато расследование

В Харьковской области оккупанты открыли огонь по автобусам, которыми поводилась эвакуация мирных жителей поселка Боровое Изюмского района. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел произошел в четверг, 14 апреля 2022 года. В результате огня российских военнослужащих погибли семь человек. Еще 27 человек получили ранения.

СБУ проводит досудебное расследование.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

А утром в пятницу, 15 апреля, российские войска открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области.

Это свидетельствует, что враг не оставляет провокационные действия также по отношению к недавно освобожденным территориям.