На Черниговщине россияне обстреляли из минометов украинских пограничников

Утром в пятницу, 15 апреля, российские войска открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области. Об этом сообщает УП.

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"Российские войска с территории РФ вели огонь по территории возле населенного пункта Сеньковка, что на Черниговщине. С определенным промежутком во времени обстрел происходил из минометов дважды. Пострадавших среди пограничников, несших службу в том районе, нет", — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, враг не оставляет провокационные действия по отношению к недавно освобожденным территориям.

Напомним, власти РФ также пытаются обвинить украинцев в том, что они обстреляли приграничные российские территории.

Так, перехваты телефонных переговоров оккупантов свидетельствуют, что они организовали провокацию на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, где прогремели взрывы.

Это ЧП произошло в преддверии того, что ожидается масштабное наступление российских войск на Донбассе, куда РФ активно подтягивает крупные силы.