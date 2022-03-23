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В Белгородской области взрыв в деревне — губернатор обвинил Украину

нехотеевка рф
Российская деревня Нехотеевка. Фото: "Коммерсантъ"

В одной из деревень Белгородской области РФ в среду, 23 марта, произошел взрыв. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что причина в снаряде, который якобы прилетел с территории Украины.

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"Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

"Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — добавил губернатор.

По словам Гладкова, администрация Белгородского района ввела режим ЧС в двух деревнях: Журавлевке и Нехотеевке.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявляла, что 21 февраля якобы выпущенный с территории Украины снаряд попал в погранпост РФ в Ростовской области. Но секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Еще до полномасштабного вторжения войск РФВ в штабе ООС подтверждали, что противник открывал огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных.

Автор:
Сергей Горелов