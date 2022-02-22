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Политика
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Признались в провокациях: СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР" (АУДИО)

Признались в провокациях: СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР" (АУДИО)
Российские наемники пытались спровоцировать украинских военнослужащих

Служба безопасности Украины получила и опубликовала аудиозапись российских боевиков, которые на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей целенаправленно устраивали провокации, чтобы усилить напряженную ситуацию на линии разграничения.

Исходя из аудиозаписи, стало понятно, что преимущественно именно боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, при этом ВСУ отвечали только в случае, когда появлялась угроза жизни украинских военных.

Боевики признались, что устраивают провокации и обстреливают мирное население. Более того, выяснилось, что именно они разбили "пограничный пункт РФ" в Ростовской области.

Подтвердилось, что именно российские наемники выпустили снаряды, которые попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Разговоры боевиков получили в ходе контрразведывательной работы СБУ, которую проводят для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

"Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины", - отметили в пресс-службе СБУ. 

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов исключил возможность освобождения Донбасса силовым путем и полномасштабное наступление России, но считает, что провокации со стороны боевиков могут продолжиться. 

В штабе ООС подтверждают, что противник открывал огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных.

Автор:
Вита Молодан