Зізналися у провокаціях: СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР" (АУДІО)

Служба безпеки України отримала та опублікувала аудіозапис російських бойовиків, які на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей цілеспрямовано влаштовували провокації, щоб посилити напружену ситуацію на лінії розмежування.

Виходячи з аудіозапису, стало зрозуміло, що переважно саме бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, при цьому ЗСУ відповідали лише у випадку, коли виникала загроза життю українських військових.

Бойовики зізналися, що влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення. Більше того, з'ясувалося, що саме вони розбили "прикордонний пункт РФ" у Ростовській області.

Підтвердилося, що саме російські найманці випустили снаряди, які потрапили до Луганської ТЕС, внаслідок чого місто Щастя пройшло без електро-, водо- та теплопостачання.

Розмови бойовиків отримали під час контррозвідувальної роботи СБУ, яку проводять для відображення та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

"Матеріали розсекретили та оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто справді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов виключив можливість звільнення Донбасу силовим шляхом та повномасштабний наступ Росії, але вважає, що провокації з боку бойовиків можуть продовжитись.

У штабі ООС підтверджують, що противник відкривав вогонь з важкого озброєння з підконтрольного їм Луганська з метою звинуватити українських військових.