Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Зізналися у провокаціях: СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР" (АУДІО)

Зізналися у провокаціях: СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР" (АУДІО)
Російські найманці намагалися спровокувати українських військовослужбовців

Служба безпеки України отримала та опублікувала аудіозапис російських бойовиків, які на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей цілеспрямовано влаштовували провокації, щоб посилити напружену ситуацію на лінії розмежування.

Виходячи з аудіозапису, стало зрозуміло, що переважно саме бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, при цьому ЗСУ відповідали лише у випадку, коли виникала загроза життю українських військових.

Бойовики зізналися, що влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення. Більше того, з'ясувалося, що саме вони розбили "прикордонний пункт РФ" у Ростовській області.

Підтвердилося, що саме російські найманці випустили снаряди, які потрапили до Луганської ТЕС, внаслідок чого місто Щастя пройшло без електро-, водо- та теплопостачання.

Розмови бойовиків отримали під час контррозвідувальної роботи СБУ, яку проводять для відображення та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

"Матеріали розсекретили та оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто справді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов виключив можливість звільнення Донбасу силовим шляхом та повномасштабний наступ Росії, але вважає, що провокації з боку бойовиків можуть продовжитись.

У штабі ООС підтверджують, що противник відкривав вогонь з важкого озброєння з підконтрольного їм Луганська з метою звинуватити українських військових.

Автор:
Віта Молодан