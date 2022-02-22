Росія визнала "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України, — Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ визнає території так званих "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє видання "РІА Новини".

"Росія, визнавши ці республіки, визнала всі документи, зокрема конституції, де зазначені їхні кордони", - сказав Путін.

За інформацією росЗМІ та видань "Л/ДНР", у цих так званих "конституціях" прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей України.

Водночас, за словами російського президента, питання території Л/ДНР потрібно вирішувати дипломатичним шляхом.

Раніше Рада федерацій Росії дозволила використати російські збройні сили за кордоном. Тобто, президенту Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії.

При цьому він сказав, що таке рішення не означає, що Росія надішле туди свою армію зараз. Водночас він зазначив, що наразі не може передбачати якусь конкретну канву воєнних дій на території України.

"Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається", - сказав Путін, додавши, що для нього найкращим вирішенням питання було б, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО та дотримувалася б нейтралітету.