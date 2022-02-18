"Возможны новые точечные провокации со стороны РФ", — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов исключил возможность освобождения Донбасса силовым путем и полномасштабное наступление России, но считает, что провокации со стороны боевиков могут продолжиться. Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента Украины.

"Сегодня два человека заявили относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей – будто бы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск для якобы освобождения территорий. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности", — сказал Данилов, имея в виду выступления главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Он подчеркнул, что приказов на освобождение территории силовым путем не будет, так как это приведет к большим жертвам среди гражданского населения.

"Всё, что раздувается Россией, это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Войска могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным", - добавил он.

Напомним, в "ЛНР" объявили мобилизацию, причем на учет ставят мужчин, начиная с 2005 года рождения. СМИ сообщают, что с территории самопровозглашенных формирований перестали выпускать мужчин от 18 до 55 лет, для остальных эвакуация — добровольная.

Хотя боевики заявляют об обострении со стороны ВСУ, в Луганской области именно формирования "ЛНР" обстреляли детсад и лицей.