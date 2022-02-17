Решение по признанию Беларусью "ДНР" и "ЛНР" будет совместным с РФ — Лукашенко

Александр Лукашенко заявляет, что решение по вопросу признания властями Беларуси "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" будет приниматься совместно с Россией после консультаций с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом фактический руководитель Беларуси заявил журналистам после ознакомления с ходом совместных с РФ военных учений "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский", передает БЕЛТА.

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", — заявил Лукашенко.

Напомним, что 15 февраля Государственная Дума России поддержала обращение к Путину с призывом о необходимости признания независимости "ДНР" и "ЛНР". Альтернативный вариант обращения, предусматривавший направление его не напрямую Путину, а для начала в Министерство иностранных дел РФ для консультаций, набрал меньше голосов и не был принят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что Путин "принял к сведению" это решение нижней палаты парламента, хотя оно и "не коррелируется с существующими соглашениями". Песков дал понять, что в вопросе урегулирования статуса данных территорий его шеф еще надеется на имплементацию Минских соглашений.

Украина же в связи с таким решением Госдумы РФ призвала Совет безопасности ООН собраться на заседание и дать оценку этой инициативе.

Кроме того, Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам государств мира с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований на территории Донецкой и Луганской областей.