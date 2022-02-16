Украина призвала Совбез ООН дать оценку инициативе Госдумы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР"

Обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость "ДНР" и "ЛНР" могут рассмотреть в Совете Безопасности ООН. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина официально обратилась с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. "ЛДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Украина призывает рассмотреть обращения Госдумы о необходимости признания независимости "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" на заседании по имплементации Минских договоренностей, которое состоится 17 февраля.

Напомним, Госдума приняла обращение 15 февраля 2022 года. За соответствующий проект постановления №58243-8 проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, а один воздержался.

Документ был внесен еще 19 января фракцией Коммунистической партии РФ. Он предусматривает обращение по этому вопросу к Путину напрямую, без консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

Президент РФ Путин принял обращение к сведению, но считает главной задачей выполнение Минских соглашений. В то же время в РФ считают, что выдавать российские паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Россия может.

В свою очередь Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований на территории Донецкой и Луганской областей.