Франция расценит признание Россией "Л/ДНР" как "наступление без оружия"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР, которые сама же и оккупировала, то французике власти расценят это как "военная атака без оружия". Об этом сообщает издание Reuters.

"Если они (власти РФ — Delo.ua) это примут, то это будет невообразимая ситуация и своего рода атака без оружия. Это стало бы нарушением суверенитета Украины", — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он добавил, что Франция еще не убедилась в том, что Россия начала отводить от границы с Украиной свои войска, которые проводили военные учения. Поэтому президент страны Эмманюэль Макро, по словам Жан-Ив Ле Дриана, намерен проверить заявления РФ об отводе своих войск.

Напомним, 15 февраля Государственная Дума России поддержала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о необходимости признания независимости "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". Во время совместного брифинга Путина с немецким канцлером Олафом Шольцом 15 февраля российскому президенту задали вопрос о том, планирует ли он признавать "Л/ДНР, однако он ушел от ответа.

Обращение к Путину с призывом о необходимости признания независимости "Л/ДНР" вынесла на рассмотрение фракция Коммунистической партии РФ 19 января. Документ предусматривает обращение по этому вопросу к Путину напрямую, без консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

Отметим, что накануне, 14 февраля, двое представителей пропрезидентской фракции "Единая Россия" предложили альтернативный сценарий: отправить предложенный коммунистами текст обращения для оценки в МИД РФ и лишь затем Путину. Однако этот проект не поддержали в Госдуме.

В свою очередь Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований на территории Донецкой и Луганской областей.