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Политика
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Путин решил предоставить соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса

Соцвыплаты и льготы должны получить граждане Украины, имеющие паспорта РФ
Владимир Путин. Фото: Depositphotos

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить жителей оккупированного Донбасса, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об  упрощенном порядке получения гражданства РФ  для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

После этого в городе Новошахтинске Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной территории Луганской области.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и потребовало отменить указ Путина о получении гражданства РФ на оккупированных территориях.

 В МИД тогда заявили, что "противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, являются "юридически ничтожными" и не признаются Украиной".

24 марта 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Дмитрий Нарожный