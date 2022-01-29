Путин решил предоставить соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить жителей оккупированного Донбасса, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

После этого в городе Новошахтинске Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной территории Луганской области.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и потребовало отменить указ Путина о получении гражданства РФ на оккупированных территориях.

В МИД тогда заявили, что "противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, являются "юридически ничтожными" и не признаются Украиной".

24 марта 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

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