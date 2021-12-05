Главарь "ДНР" пообещал российские паспорта всем жителям оккупированной Донетчины

Главарь так называемой “Донецкой народной республики” Денис Пушилин заявил, что все жители временно оккупированной части Донецкой области получат гражданство Российской Федерации.

"Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все", – заявил Пушилин.

Как сообщалось, 24 марта 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Помощник Путина Владислав Сурков назвал это решение "справедливым и неизбежным", а "руководители" "ДНР" и "ЛНР" поблагодарили его.

После этого в городе Новошахтинске Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной территории Луганской области.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и потребовало отменить указ Путина о получении гражданства РФ на оккупированных территориях.

В МИД тогда заявили, что "противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, являются "юридически ничтожными" и не признаются Украиной".