"Единороссы" в Госдуме предложили направить обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" через МИД РФ

Депутаты Государственной Думы из фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий и Артем Туров предлагают нижней палате российского парламента обратиться к президенту Владимиру Путину о необходимости признания "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" лишь после соответствующих консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

Соответствующий проект постановления №70489-8 они зарегистрировали 14 февраля. В то же время "единороссы" не предлагают альтернативный текст самого обращения к российскому президенту — речь идет о тексте, предложенном ранее представителями Коммунистической партии РФ.

Напомним, что еще 19 января 11 депутатов Госдумы от КПРФ внесли проект постановления, которым предложили утвердить соответствующее обращение и направить его непосредственно Путину.

Этой инициативе дал ход председатель Госдумы Вячеслав Володин, отмечавший, что ее поддерживают и КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливая Россия - За правду", а депутатов от ЕР "также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР".

Впоследствии представители руководства "Единой России" Владимир Васильев и Андрей Турчак даже призвали Путина поделиться с "ДНР" и "ЛНР" оружием из-за "готовящейся агрессии Киева".

Путин же в свою очередь дал поручение обеспечить жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта, социальными выплатами.

Отметим, что в апреле 2019 года российский президент издал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, в результате чего в регионе резко активизировался процесс получения жителями российского гражданства. По данным МИД Украины, к середине 2021 года паспорта РФ получили более 500 тысяч жителей ОРДЛО.