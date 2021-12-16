"Явка с повинной": Украина отреагировала на решение российского суда о поставках еды "военным РФ в ДНР и ЛНР"

Министерство иностранных дел Украины считает доказательством международного характера войны на Донбассе публикацию Кировским районным судом Ростова-на-Дону своего приговора, из которого можно сделать вывод о дислокации российских военных на территории Украины.

Об этом заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - заявил дипломат.

По его словам, в этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства.

По мнению Николенко, вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российской власти к международно-правовой ответственности.

"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - указал он.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о публикации на сайте упомянутого суда, а затем удалении оттуда приговора от 10 ноября в отношении регионального управляющего ООО "Технология", занимающегося поставками питания для российских военных, Вячеслава Забалуева.

Ему дали пять лет тюрьмы за посредничество в даче взятки главному санитарному врачу 1002-го медцентра Южного военного округа РФ Георгию Гончарову, вымогавшего 90 тысяч рублей ежемесячно за непрепятствование поставкам продовольствия в воинские части.

В своих показаниях Забалуев рассказал, что занимался заказом, оплатой и загрузкой в грузовики еды, предназначенной "для отправки в воинские части Вооруженных cил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а Гончаров угрожал сорвать эти поставки, осуществляющиеся "в интересах РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

По словам осужденного, такие поставки происходили раз в две недели: колонна формировалась из более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн, а суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей (350 млн грн).

При этом сам текст решения после поднявшегося в России скандала с сайта суда пропал. По поводу изложенного Забалуевым российскому изданию РБК в суде сообщили, что это были лишь показания подсудимого, на которые "суд не может повлиять", но ни в фабуле обвинения, ни непосредственно в вердикте самого суда в отношении Забалуева такого утверждения не было.

Ввиду резонансности вопроса его также пришлось прокомментировать пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, заявившему, как передают российские СМИ, что вышеописанное явление является попросту невозможным.

"Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы Российской Федерации есть на территории Российской Федерации. Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она поставляется в эти республики", — заявил он.