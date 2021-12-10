Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе

С целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина предлагает принять 10 конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

"На фоне приближения зимы закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники — лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", — заявил Цымбалюк.

В частности, Украина предлагает закрепить так называемое "рождественское прекращение огня" и подчеркивает, что Украина должна остановить блокировку обмена удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

"Необходимо возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле", — заявил Евгений Цымбалюк.

Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

Цымбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения.

Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников.

По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.

"Эти шаги помогут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", — заявил Цымбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует всеобщую мобилизацию и масштабную кровопролитную войну в Украине, если руководство России в лице Владимира Путина решится на военную операцию против Украины.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина не намерена идти на уступки РФ и окажет в таком случае вооруженное сопротивление, которое приведет к масштабному кровопролитию.

Напомним, во вторник, 7 декабря, президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели телемост. Лидеры государств говорили об Украине. Байден подтвердил свою поддержку Украины и подчеркнул: США готовы ответить санкциями на эскалацию возле украинских границ. Путин, в свою очередь, традиционно обвинил во всем Киев.