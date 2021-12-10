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Референдум по Донбассу: Зеленский не отрицает такую возможность
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что возможно проведение референдума по Донбассу. В частности, он может касаться прекращения войны на востоке страны. Об этом гарант заявил во время интервью телеканалу "1+1".
Референдум может касаться прекращения боевых действий в восточных регионах Украины.
Он подчеркнул, что это может зависеть от многих факторов, в частности — от предложенных условий.
"У меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов — буду советоваться с обществом", — отметил глава государства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе, 41% выступают против этого, а 3% затрудняются с ответом.
Верховная Рада в очередной раз продлила на один год срок, на который украинское законодательство предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных на данный момент центральной власти. Действие в Украине такого закона является одним из пунктов Минских соглашений.