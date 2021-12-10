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После ситуации с кораблем "Донбасс" Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря
В пятницу, 10 декабря, Российская Федерация заявила о проведении артиллерийских стрельб и под этим предлогом перекрыла около 70% акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
"В настоящее время россияне разместили навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи г. Мариуполь, г. Бердянск и г. Геническ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перекрытия разных районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.
"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", — заявили в ВМС ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Перекрытие акватории произошло после заявлений российской стороны о том, что украинский корабль "Донбасс" направлялся в сторону Керченского пролива. На это министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Донбасс" — поисково-спасательное судно без оружия, и странно, что спецслужбы РФ увидели в нем угрозу. Тем более, что корабль находился в территориальных водах Украины.
На ситуацию отреагировало и посольство США, которое заявило: "Донбасс" имеет полное право плавать в водах. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины".
Как известно, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Тогда российские силовики задержали 24 украинских моряка.